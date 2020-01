Debatte um Behörden-Auftritte in Sozialen Medien

Justizminister Peter Biesenbach

NRWs Justizminister Peter Biesenbach (CDU) hatte für große Überraschung gesorgt, als er im vergangenen Dezember in einer Landtagsdebatte sagte, er habe " den Auftrag erteilt, meinen Facebook-Auftritt solange zu löschen, bis die Regeln klar sind, wann er zulässig ist ". Zuvor sei er auf zwei Urteile des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) gestoßen, die sich mit Datenschutzproblemen bei so genannten Facebook-Fanpages befassten. Das Ergebnis seiner Lektüre: laut EuGH-Rechtsprechung seien diese Facebook-Fanpages unzulässig.

Diese Äußerung sorgte für große Irritationen in vielen Abgeordnetenbüros. Nicht nur, weil Biesenbach andere Politiker aufforderte, es ihm gleich zu tun und ihre Facebook-Seiten ebenfalls zu deaktivieren.

Müssen Behörden ihre Seiten abschalten?

Die Landesregierung selbst betreibt ebenfalls zahlreiche dieser Fanpages: Alle Ministerien sind bei Facebook, daneben haben sie meist auch noch Twitter- und Instagram-Accounts, hinzu kommen noch untergeordnete Behörden wie Polizeidienststellen. Was soll mit diesen Angeboten geschehen, müssen sie nun abgeschaltet werden?

Facebook-Seite der Kölner Polizei

Und auch in den Kommunen gibt es Irritationen, denn auch deren Facebook-Seiten könnten betroffen sein. Der SPD-Landtagsabgeordnete Stefan Kämmerling berichtet von verunsicherten Mitarbeitern in den Kommunen und fragt sich deshalb " ob Herr Biesenbach weiß, was er damit angerichtet hat "? Er habe " in öffentlicher Debatte als Justizminister des Landes NRW festgestellt, dass sich offensichtlich tausende Menschen in diesem Land, und auch Behörden und Kommunen, rechtswidrig verhalten ".

Ein schwer lösbares Dilemma