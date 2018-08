Eltern in NRW sollen zu Schulmilch befragt werden

Zur Diskussion über Milch und Kakao in der Schule

Soll Schulmilch weiterhin gefördert werden oder nicht? In diese Entscheidung will NRW -Verbraucherschutzministerin Ursula Heinen-Esser ( CDU ) die Eltern miteinbeziehen - mit einer Befragung.

Kakao bleibt im EU-Schulprogramm