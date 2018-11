Software soll Baustellen optimieren

Baustellen sorgen in NRW immer wieder für Stillstand auf den Autobahnen der Ballungsräume. Oft fallen Arbeiten parallel an, sodass gleich mehrere Strecken zur selben Zeit dicht sind. NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst ( CDU ) will das Problem in den Griff bekommen. Dazu eröffnete er am Montag (26.11.2018) offiziell die neue Stabsstelle Baustellenkoordination NRW beim Landesbetrieb Straßen.NRW in Leverkusen.

Koordinierte Baustellenvorhaben

In den kommenden Jahren würden Rekordsummen in die Infrastruktur im Land investiert, sagte Wüst. Dies müsse möglichst koordiniert geschehen. Mittels einer neuen Software sollen erstmals alle Baubeteiligten aktuell über den Stand informieren. Autofahrer sollen sich nach dem Einrichten einer Baustelle informieren können.