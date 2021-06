Neue Bauordnung: Solaranlagen auf Parkflächen werden teilweise Pflicht

Auf den ersten Blick klingt es wie ein bürokratischer Akt, der mit dem eigenen Alltag nichts zu tun hat: Der Landtag hat am Mittwoch eine Reform der Landesbauordnung verabschiedet. Doch der Eindruck täuscht. Was da in Düsseldorf mit den Stimmen von CDU und FDP beschlossen wurden, hat ganz konkrete Auswirkungen auf das Leben in NRW . Denn es geht um die Regeln beim Bauen.

Sonnenkollektoren über Parkplätzen

Eine davon dürfte schon bald im eigenen Umfeld zu spüren sein: Wird ab kommendem Jahr zum Beispiel ein neuer Supermarkt in der Nachbarschaft gebaut, müssen die dazu gehörigen Parkplätze wommöglich mit Photovoltaik-Anlagen überdacht werden. Die Solardachpflicht gilt für alle neu gebauten, offenen Parkflächen ab 35 Plätzen - allerdings nur bei Gewerbeflächen. Die Landesregierung wollte die Regel eigentlich für alle Parkplätze anwenden, also auch bei Stellplätzen von Wohngebäuden. Doch den Abgeordneten von CDU und FDP ging das zu weit.