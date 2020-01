Barbaratag für Bergleute? CDU will Gedenktag

Die CDU im Landtag will einen Gedenktag für Bergleute. Eine entsprechende Eingabe von Bürgern an den Petitionsausschuss des Parlaments werde man weiterverfolgen, sagte ein CDU-Fraktionssprecher am Dienstag (07.01.2020) in Düsseldorf. Ein gesetzlicher Feiertag sei jedoch nicht geplant.