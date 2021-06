Daten breit in Bundes- und Landesbehörden gestreut

All diese Daten wurden breit innerhalb der Behörden gestreut. Dies hatte eine Investigativ-Recherche des SWR herausgefunden. Nach der Berichterstattung hatte sich der Innenausschuss des Landtags mit dem Vorgehen der Ermittler befasst. Dabei teilte das Innenministerium mit, dass die 12.700 Kontaktdaten an über 20 Behörden gingen, darunter das LKA, den Verfassungsschutz in NRW und im Bund, alle Landeskriminalämter in Deutschland, das BKA, die Bundespolizei sowie das Zollkriminalamt.