Wie Banden Millionen an Kindergeld erschleichen

Nordrhein-Westfalen will härter gegen kriminelle Banden vorgehen, die sich in großem Maßstab Sozialleistungen erschleichen.

Innenminister Herbert Reul (CDU) stellte am Mittwoch (18.12.2019) ein neues Programm vor, das in Krefeld erprobt wurde und mit dem innerhalb kurzer Zeit der illegale Bezug von Kindergeld in 83 Fällen aufgedeckt worden war. Dies war am Dienstag bekannt geworden.