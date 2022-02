Neue Corona-Regeln für Events: Bald wieder mehr Fans im Stadion möglich

Aktuell sind die Corona-Regelungen, wie viele Zuschauer zu Großveranstaltungen wie beispielsweise Bundesliga-Fußballspielen dürfen, je nach Bundesland noch sehr unterschiedlich. So dürfen in Bayern derzeit bis zu 10.000 Fans in eine Open-Air-Arena, in Nordrhein-Westfalen nur 750. Das soll bis spätestens zum 9. Februar angeglichen werden: Dann könnten auch in NRW wieder mehr Menschen bei überregionalen Großevents dabei sein.

In Stadien unter freiem Himmel könnten dann die Hälfte der Plätze belegt werden, bis zu einer Obergrenze von 10.000 Personen. In Hallen liegt die Auslastung bei maximal 30 Prozent und die Obergrenze bei 4.000 Menschen. Weiterhin gilt bei den Events 2G oder 2Gplus - also dass Zuschauer genesen oder geimpft sein müssen und gegebenenfalls noch einen Schnelltest brauchen. Zudem muss im Fußballstadion oder der Eishockey-Arena mindestens eine medizinische Maske (auch OP-Maske genannt) getragen werden. Die neue Zuschauerregelung soll nach Aussage der Staatskanzlei bereits heute in die für NRW spezifische Coronaschutzverordnung aufgenommen werden.