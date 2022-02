SPD-Konzept: So sollen Bahnhöfe sicherer werden

"Verwahrlost und zugemüllt, so ist der Zustand von viel zu vielen Bahnhöfen in NRW " , findet Hartmut Ganzke, innenpolitischer Sprecher der SPD -Landtagsfraktion. Insbesondere kleine und mittlere Bahnhöfe in NRW wären trotz Sanierungsbemühungen viel zu verwahrlost. Von "Gruselorten" spricht Ganzke. Seine Fraktion hat deshalb vor ein paar Monaten einen Antrag in den Landtag eingebracht, um die Attraktivität von Bahnhöfen zu steigern. Am Donnerstag werden jetzt Sachverständige dazu im Landtag angehört.