Mehr Videoüberwachung an NRW-Bahnhöfen geplant

Neben Kameras soll auch Sicherheitspersonal für mehr Schutz sorgen. Im VRR fahren zum Beispiel zusätzliche Mitarbeiter zum regulären Begleitpersonal mit. Das Projekt wird vom Verkehrsministerium gefördert. Ob es in Zukunft weitergeführt wird, ist aber noch unklar. " Ich werde mich dafür einsetzen, dass dieses Begleitpersonal auch in Zukunft in unseren Bahnen unterwegs ist ", sagte VRR-Vorstand Ronald Lünser.

Stand: 07.02.2020, 13:32