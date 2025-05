Die gute Nachricht: In den Zügen ist und bleibt der Gang zur Toilette - sofern vorhanden - umsonst. Die schlechte: In vielen Regionalbahnen sind die Klos regelmäßig defekt oder wegen Vandalismus gesperrt.

Manche S-Bahnen, die quer durchs Land Nordrhein-Westfalen fahren, haben überhaupt keine Toilette. „Die S-Bahn-Linien S6, S11 und S68 bekommen bis Anfang der 2030er Jahre neue Fahrzeuge mit Toiletten“ , sagt ein Sprecher des Verkehrsverbunds Rhein Ruhr (VRR). Nutzerinnen und Nutzer der S-Bahn-Linien S1 zwischen Solingen und Dortmund müssen noch länger durchhalten - bis zur „zweiten Hälfte der 2030er Jahre“ . Auch bei der S4 wird es bis dahin dauern. Die übrigen Linien haben laut VRR Toiletten an Bord.

In Großstädten ist das WC-Problem größer

Detlef Neuß von "Pro Bahn"

Die Qualitätsberichte der Verkehrsverbünde dokumentieren die Piesel-Misere seit Jahren. In NRW sei der Zustand der Toiletten nicht besser oder schlechter als in anderen Teilen Deutschlands, sagt Detlef Neuß vom Fahrgastverband Pro Bahn. Im urbanen Raum sei „die Qualität der Toiletten aber schlechter als auf Strecken in der Fläche“ . Das liege zum einen an der Fahrgastdichte, zum anderen aber auch „an Bahnstrecken, die soziale Brennpunkte durchqueren“ – und auch am Vandalismus an Spieltagen der Fußball-Ligen.