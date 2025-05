Personalausfall am Gleis: 1000 neue Lokführer in NRW benötigt

In den nächsten zwei Jahren müssen in NRW mehr als 1000 Lokführerstellen neu besetzt werden. Viele gehen in Rente, gleichzeitig steigt die Zahl derjenigen, die wegen hoher Belastung den Beruf aufgeben.

Akut fehlen bereits 500 Lokführer in NRW für Personen und Güterverkehr, schreibt das NRW-Verkehrsministerium dem WDR auf Anfrage.

Quereinstieg für die Schiene

Die Landesregierung fördert daher seit einigen Jahren die Ausbildung von Fachpersonal. Verantwortlich seien aber auch die Verkehrsunternehmen selbst, betonte Verkehrsminister Krischer (Grüne) in einem WDR-Interview.