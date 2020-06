Mehr Fahrgäste für die Bahn mit mehr Hygiene

Ein zentraler Aspekt, um Schutz vor Corona-Infektionen zu garantieren, soll ein neues Hygienekonzept sein, das die Bahn am Mittwoch (03.06.2020) am Düsseldorfer Hauptbahnhof vorgestellt hat. So ist der Mundschutz im ganzen Bahnhof und in den Zügen Pflicht, Desinfektionsstationen an allen Aus- und Eingängen sind angebracht worden und außerdem gibt es ein Leitsystem an den Auf- und Abgängen der Gleise.

Testversuche mit Lack und UVC-Licht

Außerdem werden in einem Testversuch einzelne Handläufe mit UVC-Licht bestrahlt, welches die meisten Viren abtötet - so wohl auch Corona-Viren. Ebenfalls werde mit neuen Lacken für Oberflächen experimentiert. Auf diesen, so Ley, sollen sich Erreger schwerer verbreiten können. Zentraler Aspekt werden allerdings mobile Reinigungskräfte sein. Sie putzen an Endhaltestellen in Zügen die vorhandenen Oberflächen - am Düsseldorfer Hauptbahnhof handelt es sich um 75 Personen.