Bärbel Höhn (Grüne) hat NRW -Geschichte geschrieben: Sie zog vor 35 Jahren in den Landtag ein, bildete fünf Jahre mit der SPD die erste rot-grüne Koalition der Landesgeschichte. Im Interview mit dem WDR -Westblick schaut sie zurück auf diese Zeiten und auf die für sie immer noch ernüchternde Gegenwart.

"Bärbel, wie hältst du das aus in diesem Eiskeller?"

Höhn und Vesper (ganz rechts) mit SPD-Fraktionschef Matthiesen (ganz links) und Ministerpräsident Rau

In den Anfangszeiten im Parlament habe man versucht, sie " wegzumobben ". Manchmal habe sie gedacht: "Wow! Das ist jetzt eigentlich zu viel, was die da mit einem machen und ungestraft machen können, weil eben die Öffentlichkeit noch nicht so genau hingeschaut hat." Eine Mitarbeiterin habe sie immer wieder gefragt: "Bärbel, wie hältst du das aus in diesem Eiskeller?" Dabei habe sie als Diplommathematikerin durchaus Erfahrung in einer Männerdomäne gehabt.