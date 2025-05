Von der Schatzmeisterin zur Bundestagspräsidentin

Im Bundestag wählte die Parlamentarische Linke der SPD-Fraktion sie zunächst zur Schatzmeisterin. Zudem wurde sie Mitglied im Vorstand der NRW-Landesgruppe und Parlamentarische Geschäftsführerin ihrer Fraktion. Später übernahm sie von Karl Lauterbach den stellvertretenden Fraktionsvorsitz mit dem Aufgabenbereich Gesundheit sowie Bildung und Forschung.

Bäbel Bas als Bundestagspräsidentin

Bei der Bundestagswahl 2021 sicherte sie sich mit 40,3% der Stimmen erneut das Direktmandat in ihrem Duisburger Wahlkreis. Mit der Wahl änderten sich auch die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag: Die SPD löste mit ihrem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz die CDU/CSU als stärkste Kraft ab - und konnte damit den Bundestagspräsidenten - oder in dem Fall: die Präsidentin stellen.

Dritte Frau im zweithöchsten Staatsamt