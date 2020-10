Mehr Azubis nutzen NRW-Angebot für Bus und Bahn

Mehr als 15.000 Auszubildende haben mittlerweile in NRW ein ÖPNV-Ticket auch über die Tarifgrenzen der Verkehrsverbünde hinaus. Zum Start des Angebots vor gut einem Jahr waren es 5.000 verkaufte Tickets gewesen - Landesverkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) bezeichnete die Verdreifachung am Dienstag in Düsseldorf als Erfolg.