Für die rund 300.000 Auszubildenden in NRW will die Landesregierung ein vergünstigtes Nahverkehrsticket einführen. Das sogenannte " Azubi -Ticket" soll jungen Menschen in der Ausbildung ermöglichen, mit einem vergleichsweise günstigen Fahrpreis zur Arbeit zu kommen und dafür Busse und Bahnen zu nutzen statt das eigene Auto.

Was ist neu an diesem Ticket?