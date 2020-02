Autobahnpolizei in NRW leuchtet jetzt in Neongelb

Warum eigentlich ist jeder Straßenwärter auf den Autobahnen in NRW mit seiner Arbeitskleidung in knallorange besser zu sehen als ein Autobahnpolizist? Das fragte ein Polizeibeamter aus Köln per Mail das Innenministerium. Seine Mail hatte Folgen.

Etwa zwei Jahre später, am Mittwoch (19.02.2020), wurde in Mönchengladbach die neue neongelbe Dienstbekleidung für die 1.300 Beamtinnen und Beamten präsentiert.



Und Polizeihauptkommissar Marcel Dagel, der Mailschreiber, bekam als erster seine textmarkerfarbene Jacke - überreicht vom Innenminister höchstpersönlich.

Sichtbarkeit und Sicherheit

Innenminister Herbert Reul (CDU) lobte nicht nur den Verbesserungsvorschlag des Praktikers Dagel, sondern alle Beamtinnen und Beamten, die in Workshops die neuen Jacken und Hosen entwickelt hatten. "So etwas kann man nicht einfach im Internet bestellen", ließ Reul wissen.

Nachts und bei schlechtem Wetter sei Schutz auf Autobahnen gleichbedeutend mit Sichtbarkeit. Das Material der neuen Kleidung reflektiert und ist wetterfest.

