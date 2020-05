Schlachthöfe, Corona und eine hitzige Debatte

Auch Saisonarbeiter in der Landwirtschaft im Blick

Nach der Fleischindustrie will Laumann auch die Lebensbedingungen der Saisonarbeiter in der Landwirtschaft kontrollieren lassen. Das werde der nächste Schwerpunkt sein, kündigte er an. Anders als Arbeiter in der Fleischbranche lebten Erntehelfer aber in Werkswohnungen, zu denen sich der Arbeitsschutz besser Zugang verschaffen könne. Eine menschenwürdige Unterbringung wäre hier viel besser durchsetzen, so Laumann. Denn: "Ich glaube schon, dass da noch eine andere Wertehaltung bei vielen Betriebsinhabern vorhanden ist."