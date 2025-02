Ausländerbehörden in NRW durch Zahl der Einbürgerungsanträge am Limit

Ein Jahr warten auf einen Termin

Doch das führt zu einer Überlastung der Behörden. In Witten warten derzeit rund 650 Menschen alleine darauf, ihren Antrag auf Einbürgerung überhaupt abgeben zu können. Denn dafür brauchen sie einen Termin, doch die nächsten freien gibt es meist erst in einem Jahr oder später. Und danach dauert es etliche weitere Monate, den Antrag zu prüfen. Unbefriedigend für die Einwanderer, frustrierend auch für die Mitarbeiter in der Ausländerbehörde. Denn die Einbürgerungen sind nur eine Baustelle von vielen.

Ausländerbehörden bekommen ständig neue Aufgaben

Ann Kathrin Frede, Sozialdezernentin Witten

Seit Jahren müssten ihre Mitarbeiter immer wieder neue Gesetze umsetzen, seien für ukrainische Geflüchtete zuständig, die Einwanderung von Fachkräften und Abschiebungen, beklagt Sozialdezernentin Ann Kathrin Frede. Auf die Umsetzung neuer Gesetz seien sie von Bund und Land aber oft zu schlecht vorbereitet. Diese Unsicherheit belaste die Arbeit zusätzlich.

Fast 60 Prozent mehr Anträge auf Einbürgerung

Auch andere Ausländerbehörden in NRW schildern ihre zunehmende Belastung dem WDR gegenüber. Eine stichprobenartige Umfrage des Politmagazins "Westpol" zeigt, dass zehntausende Einwanderer das neue Staatsangehörigkeitsrecht nutzen wollen. In Duisburg und Essen ist die Zahl der Anträge auf Einbürgerung um mehrere Hundert im Vergleich zu 2023 gestiegen, in Dortmund sogar um fast 2000. Das ist einen Anstieg um 55 Prozent. Das gleiche gilt für viele Kreise. Im Oberbergischen Kreis zum Beispiel gibt es 40 Prozent mehr Anträge, im Kreis Wesel 46 Prozent, im Rheinisch Bergischen Kreis müssen sie 57 Prozent mehr Anträge auf Einbürgerung bearbeiten.