Gut zwei Drittel der Auszubildenden in NRW sind mit ihrer Ausbildung zufrieden. Aber: Mit 67,9 Prozent Zufriedenheitsquote wurde der schlechteste Wert seit zwölf Jahren erreicht. Das geht aus dem "Ausbildungsreport 2019" hervor, den die Gewerkschaft DGB NRW am Mittwoch (04.12.2019) vorgestellt hat. Für den Report wurden über 5.000 Auszubildende aus den 25 häufigsten Ausbildungsberufen in NRW nach der Qualität ihrer Ausbildung befragt.