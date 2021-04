NRW-Fahrradgesetz: Besser als nichts, aber zu wenig

Der Gesetzentwurf sei ein guter Ansatz, sagt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC NRW) - sieht aber an vielen Stellen Nachbesserungsbedarf. Es fehle an Konsequenz und Mut, sagt der Vorsitzende Thomas Semmelmann: " Die Landesregierung scheut sich offenbar davor, den vorhanden Platz, der bislang für das Auto reserviert ist, neu aufzuteilen. " Das aber sei die Grundvoraussetzung für eine Mobilitätswende.

Radwegeausbau läuft schleppend

So vermisse der Verband ein konkretes Zeitziel: Bis wann genau sollen die 25 Prozent erreicht sein? Bislang läuft auch der bereits beschlossene Ausbau der Radschnellwege in NRW schleppend: Von den 270 geplanten Kilometern sind nach zehn Jahren Planung erst sechs Kilometer realisiert - die Modellstrecke der RS1, der eines Tages von Duisburg bis nach Hamm führen soll. Im Dezember 2020 erst kam der "Förderbescheid" über 766.000 Euro für einen weiteren Teilabschnitt von 1.060 Metern in Dortmund.