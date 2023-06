Nach EU-Migrationsreform: Landtag diskutiert über Asylpolitik

Es ist erst zwei Tage her, dass wieder einmal geflüchtete Menschen im Mittelmeer vor Griechenland ertrunken sind. Die Behörden rechnen mit bis zu 500 Toten, die auf einem überfüllten Fischerboot auf dem Weg nach Europa waren. Es ist ein trauriger aktueller Aufhänger für die Debatte im Landtag heute, bei der es um die Haltung von Nordrhein-Westfalen zur neuen EU-Migrationspolitik ging.

Schuldzuweisungen in alle Richtungen

Anlass war ein Antrag der FDP-Fraktion, in dem sie u.a. von der Landesregierung fordert, den Beschluss des Ministerrats zu unterstützen. Bei der Debatte wurde schnell deutlich, wie komplex die Situation auch mit Blick auf die politische Verantwortung ist: In Berlin ist die FDP Teil der Ampelregierung und sieht sich ständiger Kritik der Union ausgesetzt. In Düsseldorf ist die FDP in der Opposition und kritisiert wiederum die CDU-geführte schwarz-grüne Landesregierung.