Mehr Landesgelder für NRW-Studierendenwerke gefordert

"Eigentlich haben wir ein Problem, das sich über 30 Jahre angestaut hat" , sagt Amanda Steinmaus vom Landes-ASten-Treffen, das ist ein Zusammenschluss von Studierendenvertretungen in NRW .

Sie rechnet vor, dass der jährliche Landeszuschuss für Studierendenwerke in dieser Zeit zwar von knapp 38 Millionen auf jetzt knapp 47 Millionen Euro gestiegen sei. Inflationsbereinigt bedeute das aber faktisch eine Verringerung der Finanzierung um 25 Prozent. Die Werke kümmern sich zum Beispiel um den Betrieb von Mensen und Wohnheime.

Studiengebühren durch die Hintertür?

In einem Brief an die Landesregierung sprechen die Studierendenvertreter nun von "Studiengebühren durch die Hintertür" . Denn die Studierendenwerke finanzieren sich nicht nur aus den Zuschüssen, sondern auch durch die Sozialbeiträge der Studenten. Und deren Anteil sei anders als früher mittlerweile in Summe höher als der des Landes. Konkret sei der Sozialbeitrag in den vergangenen 30 Jahren von 50,50 Euro auf 181,25 Euro pro Jahr gestiegen.

Die SPD-Opposition nahm die Kritik bereits dankbar auf. "Ich fürchte, die Landesregierung übersieht das völlig" , sagt deren hochschulpolitischer Sprecher Bastian Hartmann. Sie müsse schleunigst nachlegen, um dem wissenschaftlichen Nachwuchs nicht die Zukunft zu verbauen.

Landesregierung widerspricht

Das zuständige NRW-Wissenschaftsministerium von CDU-Ministerin Ina Brandes widerspricht energisch. Die Studierendenwerke würden vom Land so gut wie nie zuvor ausgestattet. Die Landesregierung habe ein Finanzierungsplus von drei Prozent im Jahr zugesagt und liege derzeit sogar darüber. Außerdem gebe es verschiedene Krisenhilfen, etwa bei den Energiekosten.

Was auffällt ist, dass die Arbeitsgemeinschaft Studierendenwerke NRW die Landesregierung zuletzt eher gelobt hat. In einer Stellungnahme zum Haushalt zum Beispiel begrüßte sie die dynamische Erhöhung von drei Prozent im Jahr, genauso wie die Hilfen bei den Energiekosten.

Die Studierendenvertreter meinen dagegen, dass der bürokratische Aufwand für die Anträge auf die Hilfsgelder zu hoch sei. Konkretisieren konnten sie die Kritik nicht. Und die Arbeitsgemeinschaft Studierendenwerke rechnet auf Anfrage lediglich vor, dass das Land den Werken bisher 4,4 Millionen Euro für Energiekosten ausgezahlt habe.

Insgesamt gebe es dafür ein Budget von zehn Millionen. Falls noch Geld benötigt wird, wäre also noch etwas übrig. Zudem gebe es noch andere Krisenzuschüsse, mehr Geld für Waren- und Rohstoffkosten sei bereits angekündigt.

Studierende klagen über steigende Preise

Die Studierendenwerke zeigen allerdings dennoch Verständnis für die Unzufriedenheit. Denn trotz aller Zuschüsse hätten manche Werke ihre Preise für Leistungen erhöhen müssen.

Zudem sind die erwähnten Sozialbeiträge nur ein Teil des Semesterbeitrages, den Studierende zu leisten haben. Inklusive Semesterticket zahlen sie zum Beispiel in Düsseldorf mittlerweile mehr als 640 Euro im Jahr. Und das Essen in der Mensa und die Miete sind damit noch nicht bezahlt.

Die ASten NRW warnen deshalb vor einer steigenden Armutsgefahr. Aus ihrer Sicht sollte das Land die Studierenden deshalb mit einer weiteren Erhöhung der Zuschüsse entlasten.

