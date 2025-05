Rund tausend Wildkatzen in NRW

Wildkatze im Nationalpark Eifel

Anders als die beiden Vogelarten war die Wildkatze in NRW nie vollständig ausgestorben: Einige wenige Tiere überlebten in der Eifel. Inzwischen gehen Fachleute von einem Bestand von rund tausend Wildkatzen aus, weil es wieder mehr ungestörte und naturnahe Waldabschnitte gibt. Die Eifel bleibt ein Schwerpunkt für die Art: Allein dort leben 300 bis 500 Wildkatzen, der Nationalpark wirbt regelmäßig mit dem Tier.



Insgesamt betrachtet stehen derzeit 44,4 Prozent der beobachteten Tier- und Pflanzenarten in NRW als "gefährdet" auf der Roten Liste. Als dieser Wert 1979 zum ersten Mal erhoben wurde, lag der Anteil noch bei 37,9 Prozent. Er war aber auch schon mal höher: 2011 mit 46,3 Prozent. Nahezu immer ist der Mensch für die Gefährdung der Arten verantwortlich.

Fischotter wurde wegen Fell gejagt

Fischotter sind streng geschützt

Doch nicht nur zu Luft und auf dem Land, auch im Wasser kehren Arten zurück: Der Fischotter wurde im Münsterland, am linken Niederrhein oder im Kreis Steinfurt nachgewiesen. Seit 1966 galt er als ausgestorben, weil er für sein Fell und auch sein Fleisch gejagt wurde. Inzwischen gibt es ein Jagdverbot, außerdem wurde die Wasserqualität in Bächen und Flüssen wesentlich verbessert. Dadurch siedelte er sich wieder an.



Von dem zunehmend sauberen Wasser profitiert auch der Lachs: Im Rhein und seinen Nebenflüssen war er ausgestorben, inzwischen laicht er dort in den Kiesgründen. Weitere Beispiele für zurückgekehrte Arten sind der Biber oder der Wolf.