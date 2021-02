Neuer Armutsbericht: NRW hinkt weiter hinterher

Die Einkommensentwicklung ist in Nordrhein-Westfalen im Vergleich zu Gesamt-Westdeutschland weiterhin unterdurchschnittlich. Das geht aus dem jüngsten Armuts- und Reichtumsberichts hervor. Die meisten einkommensschwachen Menschen leben demnach im Ruhrgebiet: In Gelsenkirchen liege das durchschnittliche verfügbare Einkommen gerade mal bei 16.312 Euro - in Olpe im Sauerland dagegen bei 28.044 Euro, fast doppelt so hoch.

Im Vergleich mit dem westdeutschen Durchschnittseinkommen von 23.283 Euro liegt NRW mit 22.263 Euro deutlich niedriger. Immerhin aber sei dieser Schnitt seit 2013 um etwas mehr als 4,2 Prozent gestiegen, so der Bericht. Bedenklich sei vor allem die große Schere zwischen arm und reich in NRW.