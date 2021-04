Vom Bruder Leichtfuß zum Kanzlerkandidaten

Laschet ist in Aachen und im Karneval verwurzelt

Hinter sich gelassen hat er in den vergangenen Jahren das Image des Bruder Leichtfuß. Trotzdem werden die Geschichten aus dieser Zeit immer wieder gerne herausgekramt. Dazu zählt die des Uni-Lehrbeauftragten Laschet, der mal die Klausuren seiner Studenten verbummelte und die Noten dann einfach freihändig vergab - sogar an diejenigen, die gar nicht mitgeschrieben hatten.

Sohn eines Bergmanns - mit Europa im Herzen

Auch das Rütteln am Zaun des Kanzleramtes ist nicht sein Stil. Der dreifache Familienvater mit Reihenhaus in Aachen-Burtscheid ist bodenständig, aufgewachsen im katholischen Milieu, Sohn eines Bergmannes. Europa ist ihm wichtig, nicht erst seit seiner Abgeordnetenzeit im EU -Parlament.

Und das Programm? Armin Laschets Programm ist klar. Es heißt: Weiter so. Mitte. Merkels Mitte. "Ich finde, wir sollten soviel Kontinuität wie möglich dieser Politik der Mitte erhalten" , sagt er. Perspektivisch würde er auch im Bund wohl gerne mit der FDP regieren - so wie in NRW . Aber auch Schwarz-Grün wäre für Laschet kein Problem. Den beschlossenen Kohleausstieg reklamiert er bereits als seinen Erfolg.

Achterbahnfahrt mit ungewissem Ende