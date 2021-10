Zu den 42 Prozent dürfte Ralph Brinkhaus gehören. Der Fraktionschef von CDU / CSU in Berlin und Bezirksvorsitzender in Ostwestfalen, sagte am Samstag, in seinem "ganzen Leben gab es keine bessere Landesregierung als in den vergangenen vier Jahren." Das ist ein sicherlich alles andere als unabhängiges Testat, spricht aber für das Selbstvertrauen, mit dem die CDU auf die viereinhalb Regierungsjahre in Düsseldorf zurückblickt.

Bilanz mit Licht und Schatten

Regierung gab sich gern als entschlossener Ordnungshüter