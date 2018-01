Überstunden, Wochenendarbeit, ständig erreichbar sein zu Hause oder am Handy - für immer mehr Menschen in NRW gehört das zum Arbeitsalltag. "Die Arbeitszeiten in NRW laufen aus dem Ruder" , beklagt Anja Weber, Vorsitzende des DGB in NRW .

Weber stellte am Dienstag (30.01.2018) in Düsseldorf den Arbeitszeitreport NRW vor. Laut dieser repräsentativen DGB -Umfrage macht rund die Hälfte aller Arbeitnehmer in NRW regelmäßig Überstunden, viele auch über das erlaubte Maß hinaus: 14 Prozent der Vollzeitbeschäftigten arbeiten regelmäßig länger als 45 Stunden pro Woche.

Kein Einfluss auf Arbeitszeitgestaltung

Für 20 Prozent gibt es nicht mal mehr Geld oder einen Freizeitausgleich. Das zeige, dass die zunehmende Flexibilität am Arbeitsplatz einseitig nur den Unternehmen zu Gute komme, so Weber. Über die Hälfte der Befragten gaben an, keinen Einfluss auf die Arbeitszeitgestaltung zu haben.