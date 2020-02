Zahl der Arbeitslosen sinkt kurzfristig

Doch diese gute saisonale Entwicklung kann nicht über eine andere Trendwende hinwegtäuschen: Zum ersten Mal seit sechs Jahren ist die Arbeitslosigkeit in einem Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat angestiegen. Diesen Februar waren knapp 13.000 Menschen mehr arbeitslos als noch im Februar 2019 – das macht im Jahresvergleich ein Plus von 0,1 % in der Arbeitslosenquote. Grund dafür ist die schwächelnde Konjunktur in Deutschland und weltweit.

Stand: 28.02.2020, 10:04