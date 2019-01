Dieser Dienstag soll in die Landesgeschichte eingehen - daran ließen die handelnden Personen keinen Zweifel. "Heute ist für die Arbeitsmarktpolitik des Landes ein großer Tag" , erklärte etwa Arbeitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ). Und für Christiane Schönefeld, Chefin der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, ist es nicht weniger als "ein Start in eine neue arbeitsmarktpolitische Welt" .

Laumann: "Meilenstein in der Arbeitsmarktpolitik"