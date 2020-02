Land legt Angebote für Arbeitslose zusammen

Um die Zukunft der Arbeitslosenzentren in NRW wird seit Jahren gerungen. Sie befürchten das Aus für ihre Arbeit. Am Dienstag (04.02.2020) hat NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann sein Konzept vorgestellt. Es sieht tatsächlich vor, die Förderung für die 79 Arbeitslosenzentren Ende 2020 einzustellen.

Doppelstrukturen beenden

Einen sozialen Kahlschlag sieht der CDU -Politiker darin allerdings nicht. Denn die Tätigkeit der Arbeitslosenzentren soll nach seinen Plänen von den 73 Erwerbslosenberatungsstellen übernommen werden. Während sich die Arbeitslosenzentren bislang darum kümmerten, Betroffene aus der sozialen Isolation zu helfen, unterstützen die Beratungsstellen bei allen Behördensachen. Laumann will beide Angebote nun zusammenlegen und "Doppelstrukturen" beenden.

Ob die Beratungsstellen tatsächlich die Arbeit übernehmen, sollen sie selbst vor Ort entscheiden. Eine Pflicht wird es laut Laumann nicht geben. Allerdings verweist er darauf, dass es schon jetzt Kooperationen gibt und beide Angebote oftmals von den gleichen Trägern stammen.

Video starten, abbrechen mit Escape Arbeitslosenzentren vor dem Aus. Westpol . . UT . DGS . Verfügbar bis 15.12.2020. WDR.

Höhe der Förderung noch unklar

Bislang bekommen die Arbeitslosenzentren jedes Jahr jeweils 15.600 Euro vom Land. Hinzu kommen städtische Zuschüsse und Spenden. Ab 2021 gibt es aber Änderungen am europäischen Sozialfonds ESF. Das Land geht davon aus, dass dann weniger Fördergeld nach NRW fließt. Deshalb geht Laumann nun die Umstrukturierung an. Den Beratungsstellen will er die Mittel aber nicht kürzen und vielleicht sogar mehr Geld geben. Das ist aber noch unklar.