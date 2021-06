Kritik an Landesregierung wegen Werbekampagne zum Impfen

In vielen regionalen Tageszeitungen bekamen die Leser und Leserinnen dieselbe Anzeige zu sehen. " Im Juni: Impftermin buchen! ", hieß es dort in großen Buchstaben. Es sollte dadurch an das Ende der Priosrisierung bei den Corona-Impfungen hingewiesen werden.

Werbung für nicht vorhandene Termine

Das Problem nur: Im Juni stehen - zumindest in den Impfzentren - kaum bis keine Dosen für Erstimpfungen bereit. Das hatte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) noch kurz vor Erscheinen der Anzeigen erklärt. Nahezu sämtlicher Impfstoff geht im Juni für anstehende Zweitimpfungen drauf.