Leutheusser-Schnarrenberger wird Antisemitismus-Beauftragte in NRW

Die Landesregierung hat am Dienstag (06.11.2018) Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP), ehemalige Bundesjustizministerin, zur neuen Antisemitismusbeauftragten für NRW ernannt. Das gab die Staatskanzlei am Nachmittag per Twitter bekannt. Sie soll künftig Ansprechpartner für Opfer sein, Vorbeugungsmaßnahmen koordinieren und in einem jährlichen Bericht an den Landtag Empfehlungen abgeben.

Gegen jede Religionsfeindlichkeit

Armin Laschet

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) begründete die Ernennung Leutheusser-Schnarrenbergers mit ihrer " enormen Expertise in Fragen von Rechtsstaatlichkeit und Minderheitenschutz ". Leutheusser-Schnarrenberger selbst betonte, sie wolle "jeder Religionsfeindlichkeit energisch " entgegentreten und alles tun, " damit Menschen jüdischen Glaubens ihre Religion in Deutschland ohne Angst vor Bedrohung leben können ".

Beschluss des Landtags