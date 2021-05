Breiter Schulterschluss im Landtag gegen Antisemitismus in NRW

Normalerweise wird im Düsseldorfer Landtag hart diskutiert, vieles kritisiert und manchmal auch unversöhnlich gestritten. An diesem Donnerstag war das anders. Da dominierten die ruhigen, sachlichen und nachdenklichen Töne. Es ging um die antisemitischen Vorfälle in NRW der letzten Tage.

In der rund anderthalbstündigen Debatte verurteilten alle Redner das, was sich in Gelsenkirchen, Solingen, Düsseldorf, Münster und Bonn abgespielt hat: Angriffe auf Synagogen, judenfeindliche Parolen und israelische Flaggen, die verbrannt werden sollten. " Das war nicht der Protest gegen die Politik eines Landes, das war antisemitisch ", drückte es Landtagspräsident André Kuper ( CDU ) aus. FDP-Fraktionschef Christof Rasche sagte: " Es gibt in Nordrhein-Westfalen keine Toleranz für Antisemitismus ."