Corona-Pandemie als Nährboden für Antisemitismus

Niedrigere Zahlen kein Grund zur Entwarnung

Angesichts dessen sei die leicht rückläufige Entwicklung bei der offiziellen Zahl antisemitischer Straftaten " kein Grund zur Entwarnung ". Laut dem Bericht registrierten die Behörden 2020 nach vorläufigen Zahlen 276 antisemitische Straftaten. Dies seien 39 Fälle weniger als im Vorjahr. " Antisemitismus ist für Jüdinnen und Juden Alltag in unserem Land. Viele Taten werden nicht zur Anzeige gebracht oder liegen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze. Das Dunkelfeld ist riesig ", sagte Leutheusser-Schnarrenberger.

Das Thema Antisemitismus steht gerade wieder im Fokus der Öffentlichkeit. Denn in der vergangenen Woche hatte es in Deutschland - auch in NRW - in mehreren Städten antisemitische Ausschreitungen gegeben. Zuvor war der Gaza-Konflikt zwischen militanten Palästinensern und Israel wieder eskaliert. Am Donnerstag will sich der NRW-Landtag mit dem Thema befassen.