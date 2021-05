Der Einfluss von antisemitischem Gangsta-Rap auf Jugendliche

Der Gangsta-Rap und sein Publikum

Beim Gangsta-Rap handelt es sich um ein Genre, in dem ein " hypermaskuliner Körperkult " und die " Abwertung von Frauen " konstitutive Elemente sind, wie Marc Grimm erklärt. Kein Wunder also, dass das Publikum zu 76 Prozent männlich ist. Es ist jedoch keineswegs so, wie oft vermutet, dass er hauptsächlich von " prekarisierten ", also ärmeren Jungs gehört wird, sondern die Mehrheit stammt aus einem Milieu mit mittlerem und hohem Familienwohlstand, so die Forschenden. Und diese Zielgruppe konsumiert mit dem Gangsta-Rap auch immer wieder antisemitische Inhalte, die oft durch Anspielungen transportiert werden.

Was verstehen die Jugendlichen?

Verstehen die Jugendlichen das überhaupt - rein akustisch beim schnellen Sprechgesang, aber auch intellektuell? Beispielsweise singen " Fard & Snaga " in dem Song " Contraband ": " Das hier ist junge Wut gegen Politik aus Tel Aviv. " In Einzelinterviews fand ein Befragter "das, was ich verstanden habe, gut ", während ein anderer statt " Tel Aviv" "c'est la vie" verstanden hat.

Rund zwei Drittel mit antisemitischen Einstellungen

Es ist eine breite Gemengelage, sowohl was die Motivation, Gangsta-Rap zu hören, anbelangt, als auch was er jeweils bewirkt. Mal wird gezielt auf die Texte gelauscht, mal wird die Musik beim Sport oder in der Gruppe nebenbei gehört. Aber in Summe kommen die Forschenden aus Bielefeld zu dem Schluss, dass man " vorsichtige Aussagen über den Zusammenhang zwischen Gangsta-Rap und Antisemitismus machen kann ".