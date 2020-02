Weniger antisemitische Straftaten in NRW

Die Zahl antisemitischer Straftaten in Nordrhein-Westfalen ist 2019 erstmals wieder gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. Im vergangenen Jahr hat die Polizei in NRW insgesamt 310 judenfeindliche Straftaten registriert, im Vorjahr waren es 350. Das teilte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Freitag (21.02.2020) auf zwei parlamentarische Anfragen von Grünen und AfD im Düsseldorfer Landtag mit.

Fast alle antisemitischen Straftaten von Rechtsextremen verübt

In 291 von 310 Fällen waren die antisemitischen Delikte dem Rechtsextremismus zuzuordnen. Ein Zusammenhang zwischen dem Zuzug von Geflüchteten und der Entwicklung judenfeindlicher Straftaten lasse sich aus der Statistik nicht ableiten, sagte Reul.

Bei den Staatsanwaltschaften in NRW wurden 2019 insgesamt 569 Strafermittlungsverfahren wegen antisemitischer Straftaten eingeleitet. Dabei wurden 147 Tatverdächtige ermittelt, in 74 Fällen kam es zu einer Anklage oder einem Strafbefehl. Bei 35 Tätern stand am Ende eine rechtskräftige Verurteilung. In 349 Fällen wurden die Ermittlungen eingestellt. Ein Grund dafür war laut Reul, dass in 138 Fällen kein Tatverdächtiger ermittelt werden konnte. Eine Differenz zwischen den von der Polizei und der Justiz in NRW verfolgten Straftaten ergebe sich durch ein anderes Erfassungssystem.