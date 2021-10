Ampelkoalition in Berlin: Früheres Aus für Kohle in NRW?

Der klimapolitische Sprecher der FDP, Lukas Köhler, glaubt an das Aus für die Kohle vor 2030. Allerdings vertraut er auf den Markt. Der hohe CO2-Preis sorge schon heute dafür, dass viele Kraftwerke deutlich vor 2030 gerne aus dem Markt gehen würden, so Köhler. Darauf möchte Kathrin Henneberger aber nicht wetten. Sie will das lieber politisch festlegen und hat den Liberalen Lukas Köhler ins Rheinische Revier eingeladen.

Große Sorgen bei den Beschäftigten in der Kohle

Eine mögliche Allianz, die Thomas Meiers von der Gewerkschaft IGBCE ziemlich beunruhigt. Im März hatte die Landesregierung beschlossen, wie es mit der Braunkohle im Land weiter geht. Die Beschäftigten würden sich darauf verlassen, dass sie ihren Arbeitsplatz behalten können oder dass vor dem Ausstieg neue Jobs entstehen, so der Gewerkschaftsvertreter. Oft fühlte sich die Belegschaft als Buhmänner und -frauen in der ganzen Diskussion. " Das ist nicht gerecht und da erwarten sie, dass Politik ihre Belange berücksichtigt."

Der Tagebau- und Kraftwerksbetreiber RWE will sich nicht dazu äußern, solange man die Pläne der neuen Bundesregierung nicht kenne, teilt das Unternehmen dem WDR mit. Man halte sich an bestehendes Recht.

Wie geht es mit den Garzweiler-Dörfern weiter?

Im März hatte die Landesregierung für fünf Dörfer zumindest eine Schonfrist bis 2026 beschlossen. In Kuckum, Keyenberg, Beverath, Oberwestrich und Unterwestrich gehen die verbliebenen Bewohner davon aus, dass sie bleiben können. In Lützerath sieht es aber anders aus. Das hat NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) in dieser Woche im Landtag klar gestellt: "Wer den Erhalt des Ortes Lützerath fordert, der verkennt, dass neben all unseren Bemühungen, erneuerbare Energien am Markt zu etablieren, das Sicherstellen von Bezahlbarkeit und Versorgungssicherheit eben auch zu einer verantwortbaren Energie- und Klimapolitik zählen." , so Pinkwart.

Die Klima-Aktivistinnen und Klima-Aktivisten in Lützerath wollen mit aller Macht verhindern, dass RWE Fakten schafft. Indigo ist extrem wütend, dass mitten in der Klimakrise immer noch Kohle verstromt werde. Rund zweihundert Leute leben nach eigenen Angaben inzwischen im Verteidigungsdorf. Sie zimmern immer neue Anlagen, um eine Räumung so schwer wie möglich zu machen.

Stand: 10.10.2021, 08:00