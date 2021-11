Warum die Ampel zur Gefahr für die "NRW-Koalition" werden könnte

Im Landtag ist bei den letzten Debatten bereits zu spüren, wie führende Liberale wie Vize-Ministerpräsident Joachim Stamp und FDP-Fraktionschef Christof Rasche einen verbindlicheren Ton gegenüber SPD-Oppositionsführer Thomas Kutschaty pflegen - und die Union kritisieren. FDPler aus der zweiten Reihe wie der Haushaltspolitiker Ralf Witzel halten hingegen weiter Anti-Rot-Grün-Reden, als hänge an der Wand noch ein Kalender von 2017.

2017 schmiedeten Christian Lindner und Armin Laschet eine Koalition

Christian Lindner: Der FDP-Chef kommt aus NRW, war 2017 der entscheidende Mann bei der Bildung der Koalition mit Armin Laschet (CDU) und ist nach wie vor der wichtigste Freidemokrat aus diesem Bundesland. Wenn er künftig auf Landesparteitagen in NRW redet, kommt auf ihn ein rhetorischer Balanceakt zu: die Ampelarbeit in Berlin loben, die CDU/CSU-Opposition im Bundestag kritisieren - ohne den NRW-Koalitionspartner CDU allzu sehr zu vergrätzen.

Man mag einwenden, unterschiedliche Koalitionen im Bund und in den Ländern sind doch völlig normal. Das stimmt. Aber im bevölkerungsreichsten Bundesland mit der CDU zu regieren - und gleichzeitig im Bund mit SPD und Grünen - das ist schon sehr sportlich selbst für einen geschmeidigen Redner wie Lindner. NRW ist halt nicht irgendein Bundesland. "Eine Koalition sollte mit der Absicht antreten, gemeinsam wiedergewählt zu werden" , sagte der FDP-Chef dieser Tage. Die Ampel soll also - wenn man Lindner glaubt - ein Dauerprojekt werden - ob das auch noch für Schwarz-Gelb in NRW gilt?

Innen- und Gesellschaftspolitik: Kommen wir zu den Inhalten. Bei den Themen Innere Sicherheit und Justiz liest sich der Koalitionsvertrag der Ampel in weiten Teilen wie aus der Feder eines sozialliberalen Altvorderen wie Gerhart Baum. Lindner nennt das "gesellschaftspolitische Liberalität" .

Muss künftig liberale Innenpolitik des Bundes umsetzen: NRW-Innenminister Reul (CDU)

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) dürften die Legalisierung von Cannabis oder die Schaffung eines unabhängigen Polizeibeauftragten - eine alte Forderung von Amnesty International - eher weniger gefallen. Gleiches gilt für die geplante Kennzeichnungspflicht für Bundespolizisten.

Windenergie: Hier gibt es einen dramatischen inhaltlichen Schwenk der Freien Demokraten. Im NRW-Wahlprogramm von 2017 sprach sich die FDP vehement für eine Begrenzung der Windenergie und gegen "grün-rote" Wirtschaftspolitik aus. Im Koalitionsvertrag der schwarz-gelben Landesregierung war der Sound ähnlich ablehnend: "Der massive Ausbau der Windenergie stößt in weiten Teilen des Landes auf zunehmende Vorbehalte in der Bevölkerung."

