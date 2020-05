In NRW kann wieder - trotz Corona - in größerem Umfang Sport getrieben werden. Als erstes dürfen Einzel-Sportarten wie Tennis oder Golf an den Start gehen. Auch Yoga-Kurse in Stadtparks können unter der Einhaltung von Hygieneregeln wieder durchgeführt werden, erklärte die zuständige Staatssekretärin für Sport, Andrea Milz ( CDU ).

Tennis, Golf, Yoga und das Fitnesstudio

Am Montag, dem 11.5. können sogar wieder Fitnessstudios öffnen, genauso wie Sporthallen. Auch Tanzkurse kann es wieder geben. Allerdings ist der Mindestabstand einzuhalten. Das Benutzen von Umkleidekabinen soll allerdings nicht möglich sein.