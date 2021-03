Fall Amad A.: Die Selbstmordtheorie bröckelt

Im September 2018 war der zu Unrecht inhaftierte syrische Flüchtling Amad A. nach einem Zellenbrand in der JVA -Kleve gestorben. Für den Gutachter der Staatsanwaltschaft war die Sache damals ziemlich klar: „vorsätzliche Brandstiftung vermutlich mit suizidaler Absicht.“ Vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Landtags räumte er diese Woche Fehler ein.

„Halb subjektiv, halb objektiv“ – so beschreibt Guido Schweers, der Brandsachverständige der Staatsanwaltschaft, heute sein Gutachten vor den Abgeordneten. Die Brandermittler hätten ihm gesagt, er solle Zeugenaussagen in seine Bewertung miteinbeziehen. Da einige Amad als depressiv beschrieben hatten, habe er eins und eins zusammengezählt. „Vorsätzliche Brandstiftung, vermutlich mit suizidaler Absicht“ - eine Bewertung, die NRW -Justizminister Peter Biesenbach übernommen hat.

Schon früh Zweifel am Brandgutachten

Die WDR -Magazine Westpol und Monitor hatten das Gutachten anderen Experten vorgelegt. Der langjährige Brandsachverständige Henry Portz hatte schon im Februar 2019 erklärt, dass es nicht Sache des Brandsachverständigen sei, das Motiv für das Entzünden eines Feuers zu beurteilen. Vor dem Untersuchungsausschuss blieb Portz dabei.

Amad A.

Und am Ende der sechsstündigen Anhörung diese Woche muss Guido Schweers, der Gutachter der Staatsanwaltschaft, bestätigen: Das Motiv sei nicht aus dem Brand erkennbar. Heute würde er im Gutachten nur noch von "Vorsatz" sprechen.

Mithäftlinge sagen vor dem Untersuchungsausschuss aus.

Die Selbstmordtheorie ist demnach nicht belegt. Der Brand in der Zelle hätte auch ein Hilferuf von Amad A. sein können, um auf seine verzweifelte Lage aufmerksam zu machen. Da er Opfer einer Verwechslung geworden und zu Unrecht inhaftiert war.