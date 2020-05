Besuche in Pflegeheimen ab Sonntag wieder möglich

Verwandte und Freunde müssen sich beim Besuch eines Heims namentlich registrieren lassen und Schutzmasken tragen. Sie dürfen maximal zu zweit erscheinen, um einen Besuchen abzustatten.

Sämtliche Hygienestandards des Robert-Koch-Instituts sollen eingehalten wernde, so Laumann. Besuche sollen in separaten Arealen stattfinden, etwa in Zelten und Containern auf Terrassen, im Garten oder in Zimmern im Eingangsbereich des Heims. "Auch gegen einen begleiteten Spaziergang sei nichts einzuwenden ", sagte der Minister.

NRW-Gesundheitsminister Laumann

Mit Schutzkleidung dürfen Besucher die Heime auch betreten und etwa besonders bettlägerige Personen in ihrem Zimmer besuchen. Direkt in das Zimmer eines Bewohners darf jeweils nur eine Person.

Kostenübernahme durch Pflegeversicherung

Die Kosten, die den Heimen durch Kontrollen und Sicherheitsmaßnahmen entstehen, sollen von der Pflegeversicherung übernommen werden, so Laumann. Allerdings müssen die Heime in den nächsten Wochen selbstständig ein Hygiene- und Besuchskonzept entwickeln. Bis dahin gelten die RKI-Regeln.

Als "sehr entspannt" bezeichnete Laumann die aktuelle Corona-Situation in NRW. Akut seien landesweit noch 6.101 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Der für die Ausbreitung des Virus wichtige Verdoppelungszeitraum liege mittlerweile bei 33 Tagen.

Behinderten-Werkstätten wieder offen

Zudem sollen Menschen mit Behinderung wieder die Möglichkeit haben, in den Werkstätten ihrer Tätigkeit nachzugehen. Die Rückkehr ins Arbeitsleben solle aber freiwillig erfolgen und ebenfalls unter den notwendigen Schutzvorkehrungen erfolgen, betonte Laumann.

Stand: 05.05.2020, 16:21