Mehrere hundert Menschen haben am Samstag (26.01.2019) bei Kundgebungen in NRW gefordert, das Werbeverbot für Abtreibungen abzuschaffen. Im Rahmen eines bundesweiten Aktionstages fanden in sechs Städten des Landes Proteste statt.

Die zentrale Kundgebung in NRW mit rund 200 Teilnehmern ging in Münster über die Bühne. " Weg mit §219a: Mein Körper, meine Entscheidung " stand auf den Transparenten. Es sei ein Skandal, dass Ärzte Frauen immer noch nicht darüber informieren dürften, wie Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen werden. Viele Demonstranten hatten Kleiderbügel mitgebracht - ein Symbol dafür, wie Abtreibungen früher vorgenommen wurden. Auch in Aachen, Bielefeld, Dortmund, Hattingen und Wuppertal wurde protestiert.