NRW-Gesetz gegen Wildwuchs auf dem Immobilienmarkt

Vermietungsportale wie Airbnb müssen in NRW künftig mit strengeren Regeln rechnen. Der Landtag will dazu am Mittwoch das Wohnraumstärkungsgesetz verabschieden. In Kommunen, die wegen Wohnungsknappheit eine Zweckentfremdungssatzung beschlossen haben oder beschließen, gelten dann einheitliche Regeln für Kurzzeitvermietungen.

Sie werden zum Beispiel auf maximal zwölf Wochen im Jahr begrenzt, außerdem brauchen die Vermieter eine Identifikationsnummer der Gemeinde. Grundsätzlich darf in betroffenen Kommmunen Wohnraum auch nicht mehr grundlos länger als sechs Monate leer stehen.

Sammelunterskünfte müssen angemeldet werden

Darüber hinaus reagiert die Landesregierung mit dem Gesetz auf Missstände in Sammelunterkünften von Leiharbeitern, zum Beispiel in der Fleischindustrie. Künftig muss der Arbeitgeber solche Unterkünfte bei der Kommune anmelden und ein Konzept nachweisen. Darin muss klargestellt sein, das Standards in Wohn- und Sanitärbereichen eingehalten werden.

Verschärfung bei Schrottimmobilien

Und auch skrupellose Vermieter von Schrott-Immobilien nimmt das Gesetz ins Visier. Hier werden im Grunde bereits bestehende Regelungen nachgeschärft. So stellt das Gesetz klar, dass die Eigentümer die Ersatzunterkunft der Mieter bezahlen müssen, wenn eine Kommune ihre Immobilie für unbewohnbar erklärt hat.



Verstöße gegen das neue Gesetz können mit bis zu 500.000 Euro geahndet werden, bisher waren es laut dem Entwurf 50.000 Euro.