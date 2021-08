Afghanistan: NRW nimmt Ortskräfte und Frauen auf

Genug Kapazität in Aufnahmeeinrichtungen

NRW hat demnach ausreichend Möglichkeiten, Flüchtlinge aufzunehmen. Von insgesamt 21.397 aktuell zur Verfügung stehenden Plätzen in 34 Landesaufnahmeeinrichtungen (fünf Erstaufnahmeeinrichtungen und 29 Zentrale Unterbringungseinrichtungen) sind in NRW laut Landesregierung aktuell 8.254 belegt. Dies entspricht einer Auslastung von rund 39 Prozent.

Laschet und das Jahr 2015

Laschet, der auch CDU-Chef und Kanzlerkandidat der Union ist, war am Montag mit Aussagen zur Aufnahme afghanischer Flüchtlinge in die Kritik geraten. "Ich glaube, dass wir jetzt nicht das Signal aussenden sollten, dass Deutschland alle, die jetzt in Not sind, quasi aufnehmen kann" , sagte er. "Die Konzentration muss darauf gerichtet sein, vor Ort, jetzt diesmal rechtzeitig - anders als 2015 - humanitäre Hilfe zu leisten." 2015 waren mehrere hunderttausend Migranten nach Deutschland eingereist, was seitdem für politischen Streit sorgt.