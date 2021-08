Afghanistan: Flüchtlingsrat rügt NRW-Abschiebepraxis

Die faktische Machtübernahme der islamistischen Taliban in Afghanistan hat den Grundsatzstreit über Abschiebungen in Krisengebiete neu entfacht. Der Flüchtlingsrat NRW warf Vize-Ministerpräsident und Integrationsminister Joachim Stamp ( FDP ) am Montag schwere Versäumnisse vor. Viel zu lange habe der Minister trotz des Vormarschs der Taliban an Abschiebungen in die Krisenregion festgehalten.