NRW schiebt weiter nach Afghanistan ab

Nur wenige Tage, nachdem die letzten deutschen Soldaten aus Afghanistan ausgeflogen worden waren, landete Mittwoch wieder ein Flieger aus Deutschland in Kabul. An Bord: 27 aus Deutschland abgeschobene Asylbewerber - laut Flüchtlingsorganisationen darunter auch Personen aus NRW .

Es war bereits die 40. Sammelabschiebung seit dem ersten derartigen Flug 2016. Damit wurden seitdem insgesamt 1.104 Asylbewerber aus Deutschland nach Afghanistan zurückgebracht.

Abschiebungen vorerst aussetzen?

Abschiebungen nach Afghanistan sind umstritten - besonders, seit die internationalen Truppen das Land verlassen. Die Rückführung abgelehnter Asylbewerber sei wegen der zunehmenden Gewalt und steigender Corona-Infektionen derzeit ein Grund zur Sorge, teilte die afghanische Regierung am Samstag mit. Sie forderte deshalb die europäischen Staaten auf, Abschiebungen für drei Monate auszusetzen.

NRW schiebt Gefährder und Straftäter ab

Flüchtlingsminister Stamp: "Werden an Praxis festhalten"

Auch NRW beteiligt sich seit Jahren an den Abschiebungen nach Afghanistan - und will daran auch vorerst nichts ändern. "Anders als beispielsweise Bayern, schiebt Nordrhein-Westfalen nur Straftäter und Gefährder nach Afghanistan ab. An dieser Praxis werden wir bis auf weiteres festhalten, jedoch in enger Abstimmung mit dem Auswärtigen Amt und unter genauer Beobachtung der aktuellen Situation" , teilte NRW -Flüchtlingsminister Joachim Stamp ( FDP ) am Montag mit.