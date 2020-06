AfD will öffentlich-rechtlichen Rundfunk um 90 Prozent reduzieren

Die Partei AfD ist seit ihrer Gründung eine Kritikerin des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Er ist ihr zu teuer, zu ineffizient, aber am meisten hat die Partei " Zweifel an der politischen Objektivität und Unabhängigkeit " von ARD, ZDF und dem Deutschlandradio. So zumindest steht es in einem AfD-Konzept, das am Montag (29.06.2020) in Düsseldorf vorgestellt wurde.

Sieben Fraktionen an dem Konzept beteiligt

Insgesamt aus sieben Fraktionen haben die jeweiligen medienpolitischen Sprecher an der Idee des sogenannten " Grundfunks " gearbeitet. Die Bandbreite reicht von NRW über Schleswig Holstein bis nach Thüringen. Das Konzept sieht einen um 90 Prozent reduzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk vor, unter anderem beschränkt auf Nachrichten, Kultur und die Berichterstattung über Amateur- und Breitensport.

Steigende Abo-Kosten bei Netflix, Amazon und Co.?

Nur noch zehn Prozent des bisherigen Bedarfs soll dieser Rundfunk kosten, einzig finanziert über eine Umlage, die große Medienkonzerne zahlen. Als Beispiele nannten Vertreter der Partei Netflix, Amazon und Apple, außerdem wurden der Springer-Verlag oder Bertelsmann genannt.

Allerdings bestehe durch diese Umlage die Gefahr, dass die Konzerne die Kosten für diese Umlage beispielsweise auf Abo-Gebühren draufschlagen und diese für Kunden und Kundinnen teurer würden, räumte der medienpolitische Sprecher der NRW-Fraktion, Sven Tritschler ein.

