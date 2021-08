Nach Nazi-Affäre: AfD will Landesvorstand für Ämter sperren

Die Chat-Affäre beschäftigte die Partei bis in die Bundesspitze. Nach langem Zögern sollen jetzt wohl erste Konsequenzen gezogen werden. Der 33-jährige Dortmunder Helferich soll für zwei Jahre von allen Ämtern in der AfD gesperrt werden. Am Montag sprach sich der Bundesvorstand einstimmig für diese Sperre aus; das Schiedsgericht der Partei muss dem noch zustimmen. Das gilt aber als wahrscheinlich.

Helferich schrieb in einem Facebook-Chat 2017 unter ein Foto von sich selbst "das freundliche Gesicht des NS" und bekannte an anderer Stelle, dass er "den demokratischen Freisler" habe geben wollen. "NS" steht für Nationalsozialismus, Roland Freisler verantwortete als Chef des Volksgerichtshofs im Nazi-Regime den Tod von mehr als 2000 Menschen. Helferich kündigte in dem Chat mit einem Parteifreund auch an, einen anderen Parteifreund im persönlichen Gespräch zu bedrohen und erwähnte mit dem Eintrag "ich kenne die Jungs ja aus Dorstfeld“ seine Kontakte in die Dortmunder Neonazi-Szene.

Es geht um zwei Vorstandsposten